BRITA ile İyi Su İçmenin Keyfini Çıkarın Diye Bu Filtre Bizden

BRITA ile hem tek kullanımlık plastik atığı azaltıp hem de iyi su içmek isteyenler çoğalsın diye MAXTRA+ filtreleri geri dönüştürüyoruz!

31.03.2023 tarihine kadar belirtilen şartlar doğrultusunda bize ulaştıracağınız kullanılmış filtelerinizi alıyor, her 3 kullanılmış filtre gönderimi için size 1 adet yeni MAXTRA+ filtre gönderiyoruz.