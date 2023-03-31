BRITA ile İyi Su İçmenin Keyfini Çıkarın Diye Bu Filtre Bizden
BRITA ile hem tek kullanımlık plastik atığı azaltıp hem de iyi su içmek isteyenler çoğalsın diye MAXTRA+ filtreleri geri dönüştürüyoruz!
31.03.2023 tarihine kadar belirtilen şartlar doğrultusunda bize ulaştıracağınız kullanılmış filtelerinizi alıyor, her 3 kullanılmış filtre gönderimi için size 1 adet yeni MAXTRA+ filtre gönderiyoruz.
Filtreleri Nasıl Geri Dönüştürüyoruz?
BRITA'da, çevreye verilen zararları en aza indirmek için durmadan çalışıyoruz. Filtreleri geri dönüştürmek, kaynak kullanımını azaltmanın ve çevreyi pozitif etki bırakmanın harika bir yoludur!
Bize gönderdiğiniz kullanılmış MAXTRA+ filtreler, şu şekilde geri dönüştürülmektedir:
Filtreler lokal olarak toplanır ve Almanya'daki geri dönüşüm tesisimize taşınır. Önce parçalanırlar ve daha sonra aktif karbon, iyon değiştirici ve plastik yuva ayrılır.
Yuvadan gelen plastik granül, plastik endüstrisinde yeni plastik bileşenler üretmek için kullanılır.
Aktif karbon, onu yeniden işleyen ve çeşitli filtre uygulamaları (örneğin endüstriyel atık su arıtımı) için tekrar kullanan orijinal tedarikçilere iade edilir. Sıkı kalite ve hijyen düzenlemeleri nedeniyle aktif karbon, gıda ile temas eden diğer uygulamalarda kullanılamaz.
Bugün kullanılmış MAXTRA+ filtrelerde geri dönüştüremediğimiz tek kısım, su filtresinin içinde ön filtre görevi gören, atıktan enerji üretim tesisinde ayrılan ve yakılan küçük ağ malzemesidir.
BRITA'nın geri dönüşüm programının merkezinde kendi rejenerasyon tesisimiz bulunmaktadır. Burada, geri kazanılan iyon değiştirici rejenere edilir ve yeni filtrelerin üretiminde karışım olarak yeniden kullanılır. Önümüzdeki yıllarda iyon değiştiricimizin beşte birinin geri dönüştürülmüş filtrelerden gelmesini sağlamak istiyoruz - bunun sürdürülebilir ekonomi için büyük bir adım olduğuna inanıyoruz.
Malzemelerin uygun şekilde geri dönüştürüldüğünü ve geri dönüştürülmüş malzeme pazarına girdiğini bilmemiz için yalnızca AB'deki katı atık yönetimi yasalarına uygun olarak faaliyet gösteren sertifikalı geri dönüşüm ortaklarıyla çalışıyoruz.
KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
3 adet kullanılmış MAXTRA+ filtreyi bize tek seferde gönderin, 1 adet MAXTRA+ filtre gönderelim!
1. Kampanya kapsamında 3 adet kullanılmış MAXTRA+ filtreyi, aşağıda belirtilen koşulları gerçekleştirmek kaydıyla, tek seferde tarafımıza ileten kullanıcılara 1 adet MAXTRA+ gönderimi yapılacaktır.
2. Kampanya tarihi boyunca 1 kişi en fazla 5 kez kampanyadan yararlanabilir.
3. Kampanya 08.08.2022 - 31.03.2023 tarihleri arasında gönderilen filtreler için geçerlidir (bu günler dahil). Kampanya başlangıç tarihinden önce ve kampanya bitiş tarihinden sonra gönderilen filtreler kampanya kapsamında değildir.
4. Kampanyaya katılmak için 3 adet kullanılmış MAXTRA+ filtrenin, Yurtiçi Kargo ile 953437500 firma kodumuz söylenerek tek seferde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim ücretsizdir.
5. Gönderim sağlandıktan sonra bilgi@brita.net adresine e-mail ile şu bilgilerin iletilmesi gerekir:
- E-mail’in konusu “Filtre Geri Dönüşüm Kampanyası” olarak belirtilmeli,
- Ücretsiz filtrenin gönderileceği adres, alıcı isim-soyisim ve telefon bilgisi,
- Tarafımıza gönderilen kullanılmış filtrelerin kargo takip numarası,
- “ https://www.brita.com.tr/aydinlatma-beyani linkindeki Aydınlatma Beyanı’nı okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasını kabul ediyorum.” şeklinde yazılı beyan, isim-soyisim ve imza.
- E-mail ile bu bilgiler gönderilmediği takdirde filtre gönderimi yapılmayacaktır.
6. BRITA Turkey Su Çözümleri Limited Şirketi, kampanyayı istediği bir zamanda durdurma veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
7. Kampanya stoklarla sınırlıdır.
8. Başka kampanyalar ile birleştirilemez.
9. Kargo firmasının yoğunluğuna bağlı olarak ücretsiz filtre gönderimi 7-10 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Kampanya dönemlerinde yoğunluk sebebiyle siparişin teslimatı beklenenden uzun sürebilir.
10. Gönderilen kullanılmış filtreler BRITA MAXTRA+ filtre olmalıdır, başka marka filtre gönderimleri kampanya dahilinde değildir. Gönderilen 3 filtrenin 1 tanesinin dahi başka marka filtre olması durumunda kampanyaya katılım sağlanamaz ve filtreler iade edilmez.
11. 3 adet MAXTRA+ filtre tek bir kargo ile gönderilmelidir. 3 adet MAXTRA+ filtrenin bulunmadığı birden fazla kargo gönderiminde hediye hakkı kazanılamaz ve filtreler geri gönderilmez.