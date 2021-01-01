Bizden sonraki nesiller için sürdürülebilir bir gelecek düşleyebilmemizin yolu alacağımız basit ama etkili önlemlerle doğal kaynakları bugünden itibaren korumaya başlamamızdan geçiyor. Söz konusu doğal kaynaklar olduğunda tüketimlerimiz konusunda daha dikkatli davranmalı, elimizden geldiğince çevreye pozitif bir etki bırakmalıyız.

Su ihtiyacınız için de sürdürülebilir bir yol BRITA ile mümkün!

Siz de BRITA’yı tercih edebilir, plastik atığınızı azaltırken atık suya sebep olmadan iyi su içebilirsiniz.

**Karşılaştırma, günlük 3 lt su tüketimine göre hesaplanmıştır; Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA+ filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.

Siz de aşağıdan günlük su tüketiminizi seçerek çevresel etkinizi karşılaştırabilirsiniz.