BRITA'DA DÜNYA SU GÜNÜ'NE ÖZEL BÜYÜK İNDİRİM
BRITA'yla Ayda 300 TL* Tasarruf Edin
Tek bir filtresiyle yaklaşık 8 damacana su filtreleyen BRITA ile su masrafınızdan tasarruf etmeye hemen başlayın!
Ambalajlı sular yerine BRITA kullanarak aylık su masrafınızdan 300 TL* tasarruf edersiniz. Üstelik BRITA filtreli sürahiler ile plastik atığınızı azaltabilir, atık suya sebep olmadan iyi su içebilirsiniz.
*Ambalajlı su pazarı ortalama litre fiyatına kıyasla, Eylül 2022 tarihli Nielsen fiyat verisine göre. 6’lı MAXTRA+ filtrenin tavsiye edilen raf fiyatı üzerinden aylık 150lt su kullanımına göre hesaplanmıştır. Fiyatlandırma, promosyon aktiviteleri, raflandırma ve tanzim teşhir uygulamaları ile ilgili nihai karar ilgili satış noktasına aittir.
Plastik Atığınızı Yılda 23,6 kg** Azaltın
Bizden sonraki nesiller için sürdürülebilir bir gelecek düşleyebilmemizin yolu alacağımız basit ama etkili önlemlerle doğal kaynakları bugünden itibaren korumaya başlamamızdan geçiyor. Söz konusu doğal kaynaklar olduğunda tüketimlerimiz konusunda daha dikkatli davranmalı, elimizden geldiğince çevreye pozitif bir etki bırakmalıyız.
Su ihtiyacınız için de sürdürülebilir bir yol BRITA ile mümkün!
Siz de BRITA’yı tercih edebilir, plastik atığınızı azaltırken atık suya sebep olmadan iyi su içebilirsiniz.
**Karşılaştırma, günlük 3 lt su tüketimine göre hesaplanmıştır; Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA+ filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.
Siz de aşağıdan günlük su tüketiminizi seçerek çevresel etkinizi karşılaştırabilirsiniz.
BRITA ile çevreyi koruyun.
Atık ve karbondioksiti ne kadar azaltabileceğinizi hesaplayın!
Günde ne kadar su içiyorsunuz?
1 litre
2 litre
3 litre
4 litre
5 litre
Yılda ne kadar atık üretiyorsunuz
PET şişeleri
MAXTRA+ filtre
BRITA MAXTRA+ filtreleri yılda {{values.kgdifference}} kg atık azaltmanıza yardımcı olur.
Karşılaştırma şuna göre hesaplanmıştır: Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA+ filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.
Yılda ne kadar CO2 üretiyorsunuz
PET şişeleri
MAXTRA+ filtre
BRITA MAXTRA+ filtreleri yılda {{values.co2difference}} kg CO2 salınımını azaltmanıza yardımcı olur.
Karşılaştırma şuna göre hesaplanmıştır: Dahili hesaplama bilimsel çalışmalara, yuvarlanan sayılara ve 2021 Kasım rakamlarına göre yapılmıştır.
Sürdürülebilirliği desteklemeye …
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-{{values.co2difference * counterAnimation | round}}kg
… ve çevreyi korumaya yardımcı olun.
Hesaplama eşit tüketim değerlerine göre yapılmıştır.
Taze Filtrelenmiş Suyun Tadına Varın
Filtreli sürahi BRITA kullanarak su masrafınızdan ve plastik atıktan tasarruf ederken, aynı zamanda taze ve lezzetli su içmenin de keyfini çıkarırsınız. BRITA, musluk suyundaki kloru, kireci ve kurşun-bakır gibi ağır metalleri filtreler, geriye iyi su kalır.
BRITA ile iyi suyu tercih ederek:
- Plastik ambalajlarda günlerce beklememiş taptaze su içersiniz.
- Sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri filtrelemeyip muhafaza ettiği için bu minarellerden mahrum kalmazsınız.
- Su sipariş etmeye, su siparişini beklemeye gerek kalmaz, zamandan da tasarruf edersiniz.
- Ambalajlı suları taşımakla, mutfakla onlara yer bulmakla uğraşmazsınız.