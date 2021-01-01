anne kızına brita sürahiden bir bardak su veriyor
brita marella sürahi ve dörtlü maxtra+ yedek filtre paketi

DÜNYA SU GÜNÜ'NE ÖZEL BÜYÜK İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN!

BRITA'da Mart ayı boyunca geçerli büyük indirimi kaçırmayın, siz de plastik atığı azaltarak geleceğimizi korumaya bugünden başlayın.

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BRITA'DA DÜNYA SU GÜNÜ'NE ÖZEL BÜYÜK İNDİRİM

NEDEN BRITA'YI TERCİH ETMELİSİNİZ?
brita sürahi ve yanında biriken bozuk para

BRITA'yla Ayda 300 TL* Tasarruf Edin

Tek bir filtresiyle yaklaşık 8 damacana su filtreleyen BRITA ile su masrafınızdan tasarruf etmeye hemen başlayın!

Ambalajlı sular yerine BRITA kullanarak aylık su masrafınızdan 300 TL* tasarruf edersiniz. Üstelik BRITA filtreli sürahiler ile plastik atığınızı azaltabilir, atık suya sebep olmadan iyi su içebilirsiniz.

*Ambalajlı su pazarı ortalama litre fiyatına kıyasla, Eylül 2022 tarihli Nielsen fiyat verisine göre. 6’lı MAXTRA+ filtrenin tavsiye edilen raf fiyatı üzerinden aylık 150lt su kullanımına göre hesaplanmıştır. Fiyatlandırma, promosyon aktiviteleri, raflandırma ve tanzim teşhir uygulamaları ile ilgili nihai karar ilgili satış noktasına aittir.

pet şişeler

Plastik Atığınızı Yılda 23,6 kg** Azaltın

Bizden sonraki nesiller için sürdürülebilir bir gelecek düşleyebilmemizin yolu alacağımız basit ama etkili önlemlerle doğal kaynakları bugünden itibaren korumaya başlamamızdan geçiyor. Söz konusu doğal kaynaklar olduğunda  tüketimlerimiz konusunda daha dikkatli davranmalı, elimizden geldiğince çevreye pozitif bir etki bırakmalıyız.

Su ihtiyacınız için de sürdürülebilir bir yol BRITA ile mümkün!

Siz de BRITA’yı tercih edebilir, plastik atığınızı azaltırken atık suya sebep olmadan iyi su içebilirsiniz.

**Karşılaştırma, günlük 3 lt su tüketimine göre hesaplanmıştır; Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA+ filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.

Siz de aşağıdan günlük su tüketiminizi seçerek çevresel etkinizi karşılaştırabilirsiniz.

BRITA ile çevreyi koruyun.

Atık ve karbondioksiti ne kadar azaltabileceğinizi hesaplayın!

Günde ne kadar su içiyorsunuz?

1 litre

2 litre

3 litre

4 litre

5 litre

Yılda ne kadar atık üretiyorsunuz

PET şişeleri

MAXTRA+ filtre

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{{values.kgfilter}}kg

BRITA MAXTRA+ filtreleri yılda {{values.kgdifference}} kg atık azaltmanıza yardımcı olur.

Karşılaştırma şuna göre hesaplanmıştır: Kasım 2021 rakamlarıyla 1,5 lt pet şişe (0,035 kg) ve MAXTRA+ filtre (0,149 kg), değerler yuvarlanmıştır.

Yılda ne kadar CO2 üretiyorsunuz

PET şişeleri

MAXTRA+ filtre

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{{values.co2filter}}kg

BRITA MAXTRA+ filtreleri yılda {{values.co2difference}} kg CO2 salınımını azaltmanıza yardımcı olur.

Karşılaştırma şuna göre hesaplanmıştır: Dahili hesaplama bilimsel çalışmalara, yuvarlanan sayılara ve 2021 Kasım rakamlarına göre yapılmıştır.

Sürdürülebilirliği desteklemeye …

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… ve çevreyi korumaya yardımcı olun.

Hesaplama eşit tüketim değerlerine göre yapılmıştır.

Yeni hesaplama
bir kadın bardaktan su içiyor

Taze Filtrelenmiş Suyun Tadına Varın

Filtreli sürahi BRITA kullanarak su masrafınızdan ve plastik atıktan tasarruf ederken, aynı zamanda taze ve lezzetli su içmenin de keyfini çıkarırsınız. BRITA, musluk suyundaki kloru, kireci ve kurşun-bakır gibi ağır metalleri filtreler, geriye iyi su kalır.

BRITA ile iyi suyu tercih ederek:

  • Plastik ambalajlarda günlerce beklememiş taptaze su içersiniz.
  • Sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri filtrelemeyip muhafaza ettiği için bu minarellerden mahrum kalmazsınız.
  • Su sipariş etmeye, su siparişini beklemeye gerek kalmaz, zamandan da tasarruf edersiniz.
  • Ambalajlı suları taşımakla, mutfakla onlara yer bulmakla uğraşmazsınız.