* Ambalajlı su pazarı ortalama litre fiyatına kıyasla, Eylül 2022 tarihli Nielsen fiyat verisine göre. 6’lı MAXTRA+ filtrenin tavsiye edilen raf fiyatı üzerinden aylık 150lt su kullanımına göre hesaplanmıştır. Fiyatlandırma, promosyon aktiviteleri, raflandırma ve tanzim teşhir uygulamaları ile ilgili nihai karar müşteriye aittir.