30 Gün Para İade Garantisi
Filtreli sürahi BRITA satın aldığınızda memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde satın aldığınız yere iade edebilirsiniz. Filtreli sürahiler bu kapsama dahildir. Sürahi paketinden çıkan filtre hariç ayrıca satın alınan MAXTRA+ yedek filtreler, paketi açıldığı takdirde bu garantiye dahil değildir. Ürünün iadesine ilişkin satıcınızın iade politikası geçerlidir, iade işlemi için ürünün satıcısıyla iletişime geçmek gerekmektedir.
İyi Suyun Sırrı:
MAXTRA+ filtreleme teknolojisi!
Favori BRITA’nız hangisi?
MAXTRA+ filtreyle kullanılan BRITA filtreli sürahiler arasından size ve mutfağınıza en uygun olanını seçin!
Aluna Filtreli Su Arıtma Sürahisi
Aluna sürahi, dayanıklı ve ekonomiktir:
- Çıkarılabilir kapak, kolay doldurma sağlar
- Geliştirilmiş entegre kapak, filtrelenen suyu, mutfakta ya da ev ortamında dış kaynaklı herhangi bir kirlenmeden korur
- BRITA Memo gösterge: Filtre değişim zamanının geldiğini hatırlatır
- Bulaşık makinesinde 50°'ye kadar yıkanabilir (kapak hariç)
- BPA içermez
- Aluna XL Kapasitesi: 3,5 lt Toplam Hacim (2,0 lt filtrelenmiş su)
- Aluna Cool Kapasitesi: 2,4 lt Toplam Hacim (1,4 lt filtrelenmiş su)
Marella Filtreli Su Arıtma Sürahisi
Marella sürahi, pratik ve kullanışlıdır:
- Pratik flip-top kapak sayesinde tek elle kullanılabilir
- Geliştirilmiş entegre kapak, filtrelenen suyu, mutfakta ya da ev ortamında dış kaynaklı herhangi bir kirlenmeden korur
- BRITA Memo gösterge: Filtre değişim zamanının geldiğini hatırlatır
- Bulaşık makinesinde 50°'ye kadar yıkanabilir (kapak hariç)
- BPA içermez
- Marella XL Kapasitesi: 3,5 lt Toplam Hacim (2,0 lt filtrelenmiş su)
- Marella Cool Kapasitesi: 2,4 lt Toplam Hacim (1,4 lt filtrelenmiş su)
Style Filtreli Su Arıtma Sürahisi
Style model sürahi, şık tasarımı ve teknolojisiyle göz doldurur:
- Kolay doldurma için pratik flip-top kapak
- Günlük kullanımda kolay tutuş sağlayan şekilli sap
- BRITA Smart Light: Kullanılan hacmi ve zamanı hesaplayan akıllı sensör
- Bulaşık makinesinde 50°'ye kadar yıkanabilir (BRITA Smart Light hariç)
- BPA içermez
- Style XL Kapasitesi: 3,6 lt Toplam Hacim (2,3 lt filtrelenmiş su)