Filtreli sürahi BRITA satın aldığınızda memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde satın aldığınız yere iade edebilirsiniz. Filtreli sürahiler bu kapsama dahildir. Sürahi paketinden çıkan filtre hariç ayrıca satın alınan MAXTRA+ yedek filtreler, paketi açıldığı takdirde bu garantiye dahil değildir. Ürünün iadesine ilişkin satıcınızın iade politikası geçerlidir, iade işlemi için ürünün satıcısıyla iletişime geçmek gerekmektedir.