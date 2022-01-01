sürahiden bardağa su koyuluyor

BRITA ile ayda 200 TL*, yılda 2400 TL* tasarruf edin!

Filtreli Sürahi BRITA kullanarak:

  • Yılda 23,6 kg plastik atığın önüne geçin 🌎
  • Su siparişi bekleyerek zaman kaybetmeyin ⌛
  • Bir filtreyle 8 damacanaya kadar su filtreleyin 💧
Satış Noktaları
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hepisburada
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getir
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30 Gün Para İade Garantisi

30 gün iade garantisi

Filtreli sürahi BRITA satın aldığınızda memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde satın aldığınız yere iade edebilirsiniz. Filtreli sürahiler bu kapsama dahildir. Sürahi paketinden çıkan filtre hariç ayrıca satın alınan MAXTRA+ yedek filtreler, paketi açıldığı takdirde bu garantiye dahil değildir. Ürünün iadesine ilişkin satıcınızın iade politikası geçerlidir, iade işlemi için ürünün satıcısıyla iletişime geçmek gerekmektedir.

Neden BRITA?

Kendiniz için, sevdikleriniz için, iyi su için! Filtreli sürahi BRITA’yla tanışın, plastik kullanımınızı azaltırken, iyi suyun keyfini çıkarın!

İyi suyun sırrı:

MAXTRA+ filtreleme teknolojisi!

MAXTRA+ su filtresi

MAXTRA+ filtre, MicroFlow Teknolojisi sayesinde suyu 3 aşamada filtreler:

1. Ön filtre, borulardan gelebilecek kum vb. kaba kirleri filtreler.

2. Güçlü iyon değiştirici inciler:

      •  Kireç birikimini engeller,

      •  Suyu yumuşatır,

      •  Cihazların korunmasına yardımcı olur,

      •  Kurşun, bakır gibi metalleri filtreler.

3. Hindistan cevizi kabuklarından üretilen aktif karbon:

       •  Suya saf ve taze bir tat verir,

       •  Kloru, suyun tadını ve kokusunu bozan maddeleri filtreler.

plastik atığı azaltma

Plastik Atığınızı Azaltın

Filtreli Sürahi BRITA kullanarak bir yılda 23,6 kg plastik atığın önüne geçebilir, kendinize ve doğaya yıllar sürecek bir iyilik yapabilirsiniz!

Favori BRITA’nız hangisi?

MAXTRA+ filtreyle kullanılan BRITA filtreli sürahiler arasından size ve mutfağınıza en uygun olanını seçin!

Aluna filtreli sürahi

Aluna Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Aluna sürahi, dayanıklı ve ekonomiktir:

  • Çıkarılabilir kapak, kolay doldurma sağlar
  • Geliştirilmiş entegre kapak, filtrelenen suyu, mutfakta ya da ev ortamında dış kaynaklı herhangi bir kirlenmeden korur 
  • BRITA Memo gösterge: Filtre değişim zamanının geldiğini hatırlatır
  • Bulaşık makinesinde 50°'ye kadar yıkanabilir (kapak hariç)
  • BPA içermez
  • Aluna XL Kapasitesi: 3,5 lt Toplam Hacim (2,0 lt filtrelenmiş su)
  • Aluna Cool Kapasitesi: 2,4 lt Toplam Hacim (1,4 lt filtrelenmiş su)
Marella Filtreli Sürahi

Marella Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Marella  sürahi, pratik ve kullanışlıdır:

  • Pratik flip-top kapak sayesinde tek elle kullanılabilir
  • Geliştirilmiş entegre kapak, filtrelenen suyu, mutfakta ya da ev ortamında dış kaynaklı herhangi bir kirlenmeden korur 
  • BRITA Memo gösterge: Filtre değişim zamanının geldiğini hatırlatır
  • Bulaşık makinesinde 50°'ye kadar yıkanabilir (kapak hariç)
  • BPA içermez
  • Marella XL Kapasitesi: 3,5 lt Toplam Hacim (2,0 lt filtrelenmiş su)
  • Marella Cool Kapasitesi: 2,4 lt Toplam Hacim (1,4 lt filtrelenmiş su)
Style Filtreli Sürahi

Style Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Style model sürahi, şık tasarımı ve teknolojisiyle göz doldurur:

  • Kolay doldurma için pratik flip-top kapak
  • Günlük kullanımda kolay tutuş sağlayan şekilli sap
  • BRITA Smart Light: Kullanılan hacmi ve zamanı hesaplayan akıllı sensör
  • Bulaşık makinesinde 50°'ye kadar yıkanabilir (BRITA Smart Light hariç)
  • BPA içermez
  • Style XL Kapasitesi: 3,6 lt Toplam Hacim (2,3 lt filtrelenmiş su)