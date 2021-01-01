Yedek Filtre Evinde, İyi Su Hep Seninle

MAXTRA+ Filtrenin Sunduğu Faydalar Nelerdir?
MAXTRA+ filtre 8 damacanaya kadar su filtreleyerek iyi suyu tasarruflu ve plastik atığı azaltarak içmene olanak sağlar.
MAXTRA+ Filtre Suyu Kaç Aşamada Filtreler?
Neden filtremi 4 haftada bir değiştirmeliyim?
Harika tat için
Filtreni 4 haftada bir değiştirerek lezzetli ve taze filtrelenmiş iyi su içersin.
İçeceklerin aromasını ortaya çıkarmak için
Lezzetli sudan ödün vermeden çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin dolgun aromasının farkına varırsın.
Kireç birikimini engellemek için
Kireç oluşumunu engelleyerek küçük ev aletlerini daha uzun süre kullanmana olanak sağlar.
Neden MAXTRA+ Filtre Yedeklemeliyim?
Filtreni Yedekle, İyi Suyu Kolayca İç
Filtreni Yedekle, Tasarruf Et
Filtreni Yedekle, Doğayı Koru
Filtreni Yedekle, İyi Suyu Kolayca İç
Evinde yedek MAXTRA+ filtreler bulundurarak iyi suya kesintisiz bir şekilde ulaşabilirsin.
Filtreni Yedekle, Tasarruf Et
MAXTRA+ yedek filtre alımlarını tek seferde yaparak bütçenden tasarruf ederken de iyi su içersin.
Filtreni Yedekle, Doğayı Koru
Evinde yedek MAXTRA+ filtre bulundurarak iyi suyu kesintisiz ve plastik atığı azaltarak içebilirsin.