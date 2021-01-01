yedek filtre MAXTRA+ ve Style XL filtreli sürahi

Yedek Filtre Evinde, İyi Su Hep Seninle


Evinde doğayla dost MAXTRA+ yedek filtre bulundur, iyi suyu bardağına hem pratik hem de tasarruflu doldur.

Satış Noktaları
Trendyol
Mağazada Gör
Hepsiburada
Mağazada Gör
Migros
Mağazada Gör
Amazon
Mağazada Gör
A101
Mağazada Gör
Carrefour
Mağazada Gör
Vatan Bilgisayar
Mağazada Gör
Media Markt
Mağazada Gör

MAXTRA+ Filtrenin Sunduğu Faydalar Nelerdir?

MAXTRA+ filtre 8 damacanaya kadar su filtreleyerek iyi suyu tasarruflu ve plastik atığı azaltarak içmene olanak sağlar.

maxtra+ filtre ile tasarruf

MAXTRA+ Filtre Suyu Kaç Aşamada Filtreler?

MAXTRA+ su filtresi

MAXTRA+ filtre, MicroFlow Teknolojisi sayesinde suyu 3 aşamada filtreler:

1. Ön filtre, borulardan gelebilecek kum vb. kaba kirleri filtreler.

2. Güçlü iyon değiştirici inciler:

      •  Kireç birikimini engeller,

      •  Suyu yumuşatır,

      •  Cihazların korunmasına yardımcı olur,

      •  Kurşun, bakır gibi metalleri filtreler.

3. Hindistan cevizi kabuklarından üretilen aktif karbon:

       •  Suya saf ve taze bir tat verir,

       •  Kloru, suyun tadını ve kokusunu bozan maddeleri filtreler.

plastik atığı azaltma

Plastik Atığınızı Azaltın

Filtreli Sürahi BRITA kullanarak bir yılda 23,6 kg* plastik atığın önüne geçebilir, kendine ve doğaya yıllar sürecek bir iyilik yapabilirsin!

Neden filtremi 4 haftada bir değiştirmeliyim?

lezzetli ve taze filtrelenmiş iyi su

Harika tat için

Filtreni 4 haftada bir değiştirerek lezzetli ve taze filtrelenmiş iyi su içersin.

lezzetli çay ve kahve

İçeceklerin aromasını ortaya çıkarmak için

Lezzetli sudan ödün vermeden çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin dolgun aromasının farkına varırsın.

kireç azaltma

Kireç birikimini engellemek için

Kireç oluşumunu engelleyerek küçük ev aletlerini daha uzun süre kullanmana olanak sağlar.

Neden MAXTRA+ Filtre Yedeklemeliyim?

bir kız bardaktan su içiyor

Filtreni Yedekle, İyi Suyu Kolayca İç

bozuk paralar ve fidan

Filtreni Yedekle, Tasarruf Et

avuç içinde ağaç ve el

Filtreni Yedekle, Doğayı Koru

bir kız bardaktan su içiyor

Filtreni Yedekle, İyi Suyu Kolayca İç

Evinde yedek MAXTRA+ filtreler bulundurarak iyi suya kesintisiz bir şekilde ulaşabilirsin.

bozuk paralar ve fidan

Filtreni Yedekle, Tasarruf Et

MAXTRA+ yedek filtre alımlarını tek seferde yaparak bütçenden tasarruf ederken de iyi su içersin.

avuç içinde ağaç ve el

Filtreni Yedekle, Doğayı Koru

Evinde yedek MAXTRA+ filtre bulundurarak iyi suyu kesintisiz ve plastik atığı azaltarak içebilirsin.